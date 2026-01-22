Bienvenue sur Africanews

Soudan : plus de 8 millions d’enfants privés d’école par la guerre

Une déplacée d'El-Fasher lave du linge à coté de ses enfants devant sa tente, dans un camp du nord du Soudan, le 16 novembre 2025.  
Au Soudan, la guerre prive des millions d’enfants de leur droit fondamental à l’éducation. Selon l’ONG Save the Children, plus de huit millions d’écoliers n’ont pas remis les pieds à l’école depuis près de 500 jours.

Cela représente près de la moitié des 17 millions d’enfants en âge scolaire dans le pays. L’ONG parle de l’une des plus longues fermetures d’écoles au monde.

Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans un conflit sanglant opposant l’armée soudanaise aux Forces de soutien rapide, une milice paramilitaire. De nombreuses écoles ont été détruites, endommagées, ou transformées en abris pour les déplacés, alors que plus de sept millions de personnes ont fui leurs foyers.

La situation est particulièrement critique au Darfour-Nord : seulement 3 % des écoles y sont encore en activité. D’autres régions sont également durement touchées, comme le Darfour-Ouest, le Kordofan-Ouest et le Darfour-Sud.

À cela s’ajoute le départ massif des enseignants, souvent non payés depuis des mois. Save the Children alerte : sans investissement urgent, toute une génération risque d’être sacrifiée.

L’ONU qualifie ce conflit de pire crise humanitaire au monde, avec des dizaines de milliers de morts. Les Nations unies s’inquiètent d’une “génération perdue”, tandis que les attaques contre les écoles et le recrutement d’enfants se multiplient.

