Les USA annoncent lever la suspension de l'aide à la Somalie

Les États-Unis ont annoncé mercredi qu’ils lèveraient la suspension de l’aide à la Somalie, après avoir affirmé que les autorités du pays d’Afrique de l’Est avaient assumé la responsabilité d’actions menées plus tôt ce mois-ci qui avaient perturbé les opérations humanitaires.

Malgré la déclaration américaine selon laquelle la Somalie aurait reconnu sa responsabilité dans la perturbation de l’aide du Programme alimentaire mondial (PAM) au port de Mogadiscio — perturbation ayant conduit à la suspension — le gouvernement somalien n’a pas confirmé cette affirmation mercredi et n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de l’Associated Press.

Bien que la suspension ait été levée, on ignorait dans l’immédiat quand les livraisons d’aide reprendraient. Le PAM n’a pas répondu immédiatement aux demandes de renseignements.

Le département d’État américain a déclaré le 7 janvier avoir suspendu toute assistance au gouvernement fédéral somalien en raison d’allégations selon lesquelles des responsables somaliens auraient détruit un entrepôt financé par les États-Unis et appartenant au PAM — une agence des Nations unies — et saisi 75 tonnes métriques (82 tonnes) d’aide alimentaire destinées à des civils démunis.

Malnutrition

Le PAM avait indiqué dans un communiqué antérieur que son entrepôt avait été démoli par les autorités somaliennes. Celui-ci contenait des aliments spécialisés destinés aux jeunes enfants ainsi qu’aux femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition. L’organisation a ensuite précisé avoir récupéré les denrées, sans fournir de détails supplémentaires.

Le ministère somalien des Affaires étrangères a rejeté les accusations américaines, affirmant que les travaux d’extension et de construction du port n’avaient pas affecté la garde ni la distribution de l’aide humanitaire.

Le Bureau du sous-secrétaire d’État à l’aide étrangère a publié mercredi un message sur la plateforme X indiquant que les États-Unis allaient "reprendre la distribution alimentaire du PAM tout en continuant d’examiner notre posture globale d’assistance en Somalie".

L’administration Trump applique une tolérance zéro en matière de "gaspillage, vol ou détournement des ressources américaines", a ajouté le communiqué.

La suspension de l’aide est intervenue alors que l’administration Trump a intensifié ses critiques à l’égard des réfugiés et migrants somaliens aux États-Unis, notamment en lien avec des accusations de fraude concernant des garderies dans le Minnesota. Elle a également imposé d’importantes restrictions aux Somaliens souhaitant entrer ou rester sur le territoire américain.

Située dans la Corne de l’Afrique, la Somalie est l’un des pays les plus pauvres du monde et est depuis des décennies en proie à des conflits chroniques et à une insécurité persistante, aggravées par de multiples catastrophes naturelles, dont de graves sécheresses.