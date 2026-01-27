L'ONU annonce 852 millions de dollars d'aide humanitaire pour la Somalie

Les Nations Unies ont annoncé le lancement d'un plan d'aide humanitaire de 852 millions de dollars pour la Somalie.

En conférence de presse lundi, le porte-parole de l'institution, Stéphane Dujarric, a indiqué qu'il s'agit de venir en aide à 2,4 millions de personnes.

"Nos collègues humanitaires ont déclaré que le plan de cette année nécessite 852 millions de dollars, soit 40 % de moins que l'année dernière. Il vise à venir en aide à 2,4 millions de personnes, soit moins de la moitié des personnes ayant besoin d'une aide humanitaire, ce qui laisse des lacunes importantes dans les services essentiels. Nos collègues humanitaires soulignent qu'il est important de noter que cette réduction du financement que nous demandons est due à des ressources limitées et non à une diminution des besoins humanitaires. Le lancement intervient à un moment sans précédent pour la Somalie, où le manque de financement réduit les programmes humanitaires alors que le pays est confronté à une grave sécheresse. Nos collègues avertissent que sans une aide urgente et renforcée, la combinaison de la sécheresse prolongée, de l'effondrement des moyens de subsistance, des déplacements de population, des épidémies et de la réduction de l'aide humanitaire aggravera l'insécurité alimentaire, les pénuries d'eau et les risques sanitaires. L'année dernière, le plan d'intervention n'a été financé qu'à hauteur de 27 %, avec 397 millions de dollars sur les 1,4 milliard que nous avions demandés, ce qui a contraint les organisations humanitaires à réduire fortement et, dans certains cas, à suspendre l'aide vitale apportée aux populations", a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général des Nations Unies.

Ce plan intervient un mois après qu'Israël a annoncé qu'il reconnaissait le Somaliland, un territoire situé en Somalie, comme une nation indépendante et souveraine.

Ancien protectorat britannique, le Somaliland a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991 à la suite de l'effondrement du gouvernement central.

Bien qu'il ait conservé ses propres institutions et une relative stabilité, il n'avait jamais été reconnu par un État membre de l'ONU.

La reconnaissance de la République autoproclamée du Somaliland a donné lieu à plusieurs manifestations rassemblant des centaines de manifestants qui brandissaient des drapeaux somaliens et chantaient des chants patriotiques pour afficher leur unité nationale. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a averti que ce différend pourrait compromettre la stabilité politique, la reprise économique et le développement de la Somalie s'il n'était pas géré avec prudence.