Côte d’Ivoire : l’État lance le rachat des stocks de cacao

En Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao, les autorités ont décidé d’intervenir face aux difficultés rencontrées par les planteurs. Le Conseil Café-Cacao (CCC) a officiellement lancé un programme de rachat des fèves de cacao stockées depuis plusieurs semaines, a annoncé son directeur général, Yves Brahima Koné, ce jeudi à Abidjan.

La semaine dernière, le gouvernement ivoirien avait indiqué que le CCC prévoyait de racheter jusqu’à 100 000 tonnes de cacao excédentaire. Cette décision intervient dans un contexte de tensions sur le marché, alors que plusieurs exportateurs refusent d’acheter les fèves au prix garanti de 2 800 francs CFA le kilogramme, fixé par l’État pour la campagne 2025-2026, en raison de la baisse des cours mondiaux.

Selon des exportateurs et des coopératives, le cacao ivoirien est jugé trop cher. Ils réclament notamment une réduction du différentiel de prix et la suppression du mécanisme de revenu décent accordé aux producteurs.

Lors d’une conférence de presse, Yves Brahima Koné a expliqué que le ralentissement de la commercialisation est lié à des problèmes logistiques dans les ports, notamment à Abidjan, ainsi qu’à un manque de liquidités dans le circuit de paiement, empêchant certains acheteurs d’honorer leurs engagements.

Pour éviter une crise sociale dans un pays où les planteurs constituent le maillon le plus fragile d’une filière dominée par de grands groupes internationaux, l’État a décidé de prendre en charge l’achat des stocks. Le programme devrait coûter plus de 280 milliards de francs CFA, soit environ 516 millions de dollars.

La première phase du dispositif consiste à acheter et stocker les fèves, avant une seconde étape consacrée à leur exportation dès que des acheteurs se manifesteront. Le Conseil Café-Cacao se dit prêt à écouler rapidement ces stocks si le marché le permet.

Selon le CCC, environ 200 tonnes de cacao ont déjà été réceptionnées cette semaine à l’usine de négoce Transcao, à Abidjan. Les autorités prévoient d’acheter en moyenne 10 000 tonnes par semaine.

Le directeur général du CCC a assuré que ce mécanisme permettra de garantir aux producteurs le prix officiel fixé par le gouvernement, dans un contexte de forte incertitude sur les marchés internationaux.