Côte d'Ivoire : le cacao à 2.800 FCFA le kilo à l'approche des élections

Le président ivoirien Alassane Ouattara arrive à l'aéroport de Séoul à Seongnam, en Corée du Sud, pour le sommet Corée du Sud-Afrique 2024, le dimanche 2 juin 2024.   -  
Copyright © africanews
Lee Jin-man/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Ali Bamba

Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire a fixé à 2.800 Fcfa le prix bord champ du kilogramme de Cacao et 1.500 Fcfa celui du café pour la saison 2025-26 qui s'ouvre.

Il s'agit de prix records historiques pour ce pays, premier producteur mondial de cacao et troisième de café.

Cette annonce a été faite mercredi par le président de la République Alassane Ouattara lui-même lors d'un événement public au Parc des expositions d'Abidjan devant plusieurs centaines de planteurs.

Cette augmentation arrive à l'orée des élections présidentielles prévues le 25 octobre.

Ce scrutin suscite des tensions tant pour le forfait de certains candidats majeurs de l'opposition que pour la volonté du chef de l'Etat sortant de briguer le quatrième mandat à la tête du pays.

La hausse des prix, qui représente une augmentation de 55 % par rapport à la saison précédente, a suscité des inquiétudes dans la région.

Certains observateurs craignent que le nouveau prix d'achat n'alimente davantage le flux de contrebande de cacao à la frontière avec le Ghana voisin.

