Afrique du Sud : 11 personnes meurent dans un tragique accident près de Durban

Une nouvelle collision mortelle s’est produite en Afrique du Sud, impliquant un minibus et un camion.

L’accident est survenu tôt ce jeudi près de la ville de Durban, dans la province du KwaZulu-Natal, faisant 11 morts sur le coup, dont un écolier, selon les premières informations recueillies par les agences sur place.

Ce drame intervient à peine une dizaine de jours après un autre accident meurtrier : quatorze élèves avaient perdu la vie dans le crash d’un bus scolaire, à environ 60 kilomètres au sud de Johannesburg.

Le conducteur du minibus impliqué dans l’accident de Durban a été arrêté et inculpé de 14 chefs d’accusation de meurtre. Les autorités l’accusent d’avoir perdu le contrôle de son véhicule après avoir tenté un dépassement dangereux.

Les accidents impliquant des minibus, principal moyen de transport pour de nombreux Sud-Africains, sont fréquents dans le pays. En octobre dernier, 18 enfants avaient déjà été grièvement blessés dans un accident similaire sur une autoroute du KwaZulu-Natal.