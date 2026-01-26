Afrique du Sud : hommage aux victimes d’un accident de bus scolaire

En Afrique du Sud, l’émotion reste vive après la mort de 14 enfants dans la collision de leur bus scolaire avec un camion au sud de Johannesburg. Dimanche, à Vereeniging, dans la province du Gauteng, familles, responsables politiques, élèves et habitants se sont réunis pour rendre hommage à trois des écoliers tués dans cet accident..

Le Premier ministre de la province du Gauteng, Panyaza Lesufi, a pris la parole devant l’assemblée : « Nous venons ici blessés. Nous venons ici déçus. Nous venons ici profondément troublés. Depuis la disparition de nos enfants bien-aimés, nos vies ne sont plus jamais les mêmes et notre pays demeure en deuil », a-t-il déclaré.

Les proches ont également rendu hommage aux enfants disparus. Lesedi Mokgobo, cousine de l’une des victimes, a évoqué le souvenir d’une adolescente : « Bokamoso était une jeune fille belle et lumineuse, avec un sourire magnifique et une personnalité pétillante. Elle était sûre d’elle et n’avait pas peur d’exprimer ce qu’elle pensait. Chaque pièce où elle entrait se remplissait de rires, de joie et d’amour. »

La ministre à la Présidence chargée des Femmes, de la Jeunesse et des Personnes en situation de handicap, Sindisiwe Chikunga, a souligné le soutien de la nation aux familles : « Aux mères qui ont tenu la main de leurs enfants ce matin-là, aux pères qui ont tracé de petites initiales sur les boîtes à déjeuner, aux grands-parents restés près de la porte, espérant revoir un enfant qui ne reviendra jamais, nous vous portons dans nos prières. Votre amour est la leçon de la nation. »

Des élèves de plusieurs écoles et des membres du public ont également assisté au recueillement, témoignant d’une solidarité au-delà des familles directement touchées. Cet accident a profondément bouleversé la province du Gauteng et suscité une émotion nationale.

Les autorités ont indiqué que le conducteur du bus avait été inculpé pour meurtre. Les circonstances exactes de l’accident continuent de faire l’objet d’une enquête judiciaire.