Afrique du Sud : au moins 42 morts dans un accident de bus

Un bus a dévié de la route et a fait une chute dans un talus sur un col de montagne escarpé dans le nord de l'Afrique du Sud, tuant au moins 42 personnes et blessant 49 autres passagers, ont déclaré lundi les autorités.

L'accident s'est produit dimanche vers 18 h sur l'autoroute N1 près de la ville de Louis Trichardt, à environ 400 km au nord de la capitale, Pretoria.

Le ministère des Transports a déclaré dans un communiqué que parmi les victimes figuraient sept enfants, 17 hommes et 18 femmes. Il a ajouté que six personnes étaient gravement blessées et que 31 autres souffraient de blessures sérieuses et avaient été transportées dans plusieurs hôpitaux. Un enfant gravement blessé a été transporté par hélicoptère vers un hôpital, a précisé le ministère.

Les images diffusées par les autorités montrent le bus bleu renversé dans le talus, avec des sauveteurs travaillant sous le véhicule à la recherche de victimes. Le gouvernement provincial du Limpopo a déclaré que les opérations de sauvetage se sont poursuivies tard dans la nuit de dimanche.

Le bus se rendait au Zimbabwe et transportait des ressortissants zimbabwéens et malawiens qui rentraient dans leur pays d'origine, a déclaré le ministère des Transports. Il a ajouté que la cause de l'accident n'était pas encore connue.

Dans un communiqué, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a présenté "ses sincères condoléances aux nations du Zimbabwe et du Malawi qui ont perdu des compatriotes".

"Cette tristesse est aggravée par le fait que cet accident s'est produit pendant notre mois annuel dédié aux transports, au cours duquel nous mettons particulièrement l'accent sur l'importance de la sécurité routière", a déclaré Ramaphosa.

L'année dernière, 45 personnes ont été tuées dans un accident de bus dans la même province du Limpopo, lorsque leur véhicule a dévié d'un pont et a fait une chute dans un ravin. Une fillette de 8 ans a été la seule survivante de cet accident. Ce bus transportait principalement des ressortissants du Botswana qui se rendaient à une réunion religieuse de Pâques en Afrique du Sud.