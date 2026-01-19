Afrique du Sud : 13 écoliers tués dans un accident de minibus

C'est une nouvelle tragédie sur les routes de l'Afrique du Sud : lundi, 13 enfants sont morts lors de la collision d'un minibus, qui les transportait vers leurs écoles, avec un camion. Plusieurs autres ont été grièvement blessés.

L'accident s'est produit près de la ville industrielle de Vanderbijlpark, à environ 60 kilomètres au sud de Johannesburg.

Selon la police, le conducteur du minibus aurait perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il tentait de dépasser d'autres véhicules.

Le bilan s'elève désormais à 13 après le décès d'un enfant blessé, a indiqué le département provincial de l'éducation dans un communiqué. Plusieurs enfants ont également été gravement blessés.

Les autorités n'ont pas immédiatement communiqué l'âge des enfants, mais le ministre provincial de l'Éducation, Matome Chiloane, a déclaré qu'ils fréquentaient des écoles primaires, où les élèves sont âgés de six ans, ainsi que des lycées.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient le minibus écrasé sur le bord de la route, avec des parents désemparés rassemblés derrière le ruban de police. Certains se sont effondrés en pleurant lorsqu'ils ont été autorisés à voir les corps.

« C'est une scène terrible », a déclaré le Premier ministre de Gauteng, Panyaza Lesufi. Dans une déclaration de condoléances, le président Cyril Ramaphosa a déclaré que tout devait être fait pour faire respecter le code de la route et garantir la qualité des services de transport scolaire afin de protéger les élèves, « les biens les plus précieux de la nation ».

De nombreux parents sud-africains doivent compter sur des minibus privés pour emmener leurs enfants à l'école en raison des transports publics limités.

Au moins cinq élèves ont été tués et huit autres blessés en septembre lorsqu'un minibus scolaire a percuté une crèche dans un township du KwaZulu-Natal. En juillet 2024, 11 enfants, dont certains âgés de sept et huit ans, ont été tués lorsqu'un minibus qui les emmenait à l'école près de Johannesburg s'est renversé et a pris feu après avoir été percuté par un autre véhicule.

Selon les dernières données du ministère des Transports, plus de 11 400 personnes ont perdu la vie sur les routes sud-africaines en 2025.