TikTok : Khaby Lame cède sa société pour 975 millions de dollars

Khaby Lame, créateur de contenu mondialement connu, a cédé sa société Step Distinctive Limited qui gère sa marque et ses activités commerciales à l’échelle internationale à Rich Sparkle, une holding cotée à la Bourse de Hong Kong.

La transaction est valorisée à 975 millions de dollars, selon un document public déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Avant l’opération, Lame détenait 49 % de Step Distinctive Limited, société qui « continuera d’être dirigée » par l’influenceur après son acquisition. Dans le cadre de l’accord, Khaby Lame a également autorisé l’utilisation de ses modèles de reconnaissance faciale, vocale et comportementale pour le développement d’un clone en intelligence artificielle destiné à reproduire les postures emblématiques de ses vidéos. Figure incontournable des réseaux sociaux, il a cumulé plus de 2,6 milliards de « j’aime » sur TikTok et rassemble plus de 360 millions d’abonnés, faisant de lui le créateur le plus suivi sur la plateforme.

Né au Sénégal, Khaby Lame a immigré en Italie avec sa famille alors qu’il était encore bébé. Il a commencé à publier des vidéos sur TikTok en 2020, après avoir perdu son emploi en raison de la pandémie de Covid-19. Son contenu a rapidement rencontré un succès mondial, propulsant sa carrière sur la scène internationale.