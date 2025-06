TikTok : après sa mésaventure aux USA, Khaby Lame joue au football au Brésil

Khaby Lame, la personnalité TikTok la plus suivie au monde qui a quitté les États-Unis après avoir été détenue par des agents de l'immigration, s'est rendu au Brésil où il a passé du temps avec des amis, ont déclaré jeudi les autorités locales.

Khaby Lame est hébergé par Emerson Royal, un joueur de l'AC Milan, et a passé du temps avec des fans locaux, a déclaré à l'Associated Press Paulo Eduardo Dias Junior, un conseiller municipal d'Americana, à environ 125 km au nord-ouest de Sao Paulo. Mercredi soir, ils ont joué un match de football amical avec les habitants.

Khaby Lame a quitté les États-Unis après avoir été arrêté le 6 juin par des agents de l'immigration à l'aéroport international Harry Reid de Las Vegas pour avoir prétendument dépassé la durée de validité de son visa. L'influenceur italo-sénégalais, dont le nom légal est Seringe Khabane Lame, a été autorisé à quitter le pays sans ordre d'expulsion, selon un communiqué de l'U.S. Immigration and Customs Enforcement.

Paulo Eduardo Dias Junior a organisé le match de mercredi au nom de l'organisation à but non lucratif qu'il dirige, Instituto Jr Dias. Il a déclaré que la participation de Lame et Royal avait permis de collecter 150 paniers de nourriture pour des familles vulnérables.

"Emerson Royal est un modèle pour les enfants de notre communauté, tout comme Khaby, qui est mondialement connu grâce aux médias sociaux. Il fait sensation auprès des enfants d'aujourd'hui", a déclaré Junior. "Il s'est beaucoup amusé avec les enfants et a beaucoup joué."

Met Gala puis détention

Khaby Lame est arrivé aux États-Unis le 30 avril et "a dépassé la durée de son visa", a déclaré un porte-parole de l'ICE à l'AP, qui a envoyé un message de demande de commentaires mardi à l'adresse électronique figurant sur le compte Instagram de Khaby Lame.

Sa détention et son départ volontaire des États-Unis interviennent dans un contexte d'escalade de la répression de l'immigration par le président américain Donald Trump, avec notamment des raids à Los Angeles qui ont déclenché des jours de manifestations contre l'ICE, alors que le président teste les limites de son autorité exécutive.

Un départ volontaire - qui a été accordé à Khaby Lame - permet aux personnes menacées d'expulsion des États-Unis d'éviter une mesure d'expulsion sur leur dossier d'immigration, ce qui pourrait les empêcher d'être autorisées à revenir aux États-Unis pendant une période pouvant aller jusqu'à dix ans.

TikTok

Khaby Lame, 25 ans, a acquis une renommée internationale pendant la pandémie sans jamais dire un mot dans ses vidéos, qui le montrent en train de réagir à des "trucs de vie" absurdement compliqués. Il compte plus de 162 millions d'adeptes rien que sur TikTok.

L'influenceur d'origine sénégalaise a déménagé en Italie lorsqu'il était enfant avec ses parents issus de la classe ouvrière et possède la nationalité italienne. Sa notoriété sur internet a rapidement évolué. Il a signé un partenariat pluriannuel avec la marque Hugo Boss en 2022. En janvier, il a été nommé ambassadeur itinérant de l'UNICEF.

Le mois dernier, il a assisté au Met Gala à New York, quelques jours après son arrivée aux États-Unis.