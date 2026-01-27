Guinée : Amadou Oury Bah reconduit au poste de Premier ministre

Le président nouvellement élu de Guinée, Mamady Doumbouya, a nommé un Premier ministre moins de deux semaines après son investiture. Selon un décret lu lundi soir à la télévision nationale, Amadou Oury Bah est reconduit à la tête du gouvernement.

Déjà Premier ministre entre février 2024 et janvier 2026 sous la junte militaire, Amadou Oury Bah conserve ainsi son poste dans le nouveau gouvernement issu de l’élection présidentielle de décembre dernier.

Ancien chef de la junte, Mamady Doumbouya a officiellement pris ses fonctions de président le 18 janvier pour un mandat de sept ans. Il dirigeait le pays depuis le coup d’État de 2021 qui avait renversé Alpha Condé, premier président démocratiquement élu de la Guinée.

Le même décret présidentiel précise que le futur gouvernement sera composé de 27 ministères et de deux secrétaires généraux. Les nominations des ministres sont attendues dans les prochains jours.

Durant la période de transition militaire, Mamady Doumbouya a gouverné de manière autoritaire, interdisant les manifestations depuis 2022 et procédant à l’arrestation, aux poursuites judiciaires ou à l’exil de plusieurs figures de l’opposition. Des organisations de défense des droits humains ont également dénoncé des disparitions forcées et des enlèvements.

Bien qu’il ait initialement assuré qu’il ne serait pas candidat à la présidence, Doumbouya s’est finalement présenté à une élection dont les principaux leaders de l’opposition étaient exclus.

En septembre, une nouvelle Constitution a été adoptée par référendum, autorisant les membres de la junte à se présenter à des élections et prolongeant la durée du mandat présidentiel de cinq à sept ans, renouvelable une fois.