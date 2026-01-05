Guinée : la Cour suprême valide l'élection de Mamady Doumbouya

La Cour suprême de Guinée a validé dimanche la victoire écrasante du chef des militaires au pouvoir Mamady Doumbouya, à l'élection présidentielle, avec 86,72% des voix. Cela confirme les résultats provisoires annoncés mardi, suite à l'élection du 28 décembre.

Après l'annonce du tribunal, M. Doumbouya a prononcé un discours à la nation dans lequel il a appelé à la construction d'une Guinée de "prospérité partagée".

« Je lance un appel solennel à toutes les filles et à tous les fils de notre nation, ici et dans la diaspora, pour qu'ils se rassemblent afin de construire une Guinée nouvelle. Une Guinée de paix, de justice, de prospérité partagée, avec une souveraineté politique et économique pleinement assumée. », a expliqué Mamady Doumbouya, Président élu de la Guinée.

À 41 ans, M. Doumbouya, qui s'était engagé à ne pas se présenter aux élections après avoir pris le pouvoir il y a quatre ans, a devancé huit de ses rivaux pour la présidence. Même si les principaux dirigeants de l'opposition ne pouvaient pas se présenter et avaient appelé au boycott du scrutin.

Mamady Doumbouya, a obtenu 86,72 % des voix et devient officiellement le président de la République de Guinée pour un mandat de sept ans.