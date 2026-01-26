Bienvenue sur Africanews

"Qui sème le vent récolte la tempête", l'avertissement de l'Iran à Trump

Une affiche représentant un porte-avions américain endommagé est visible sur la place Enqelab-e-Eslami à Téhéran, en Iran, le dimanche 25 janvier 2026.   -  
AP Photo/Vahid Salemi
By Rédaction Africanews

Iran

Téhéran a dévoilé une fresque murale représentant un porte-avions vu du ciel, dont le pont d’envol est frappé par des explosions et où des avions de chasse apparaissent endommagés.

Un slogan y figure en farsi et en anglais : "qui sème le vent récolte la tempête". Cette image se veut un avertissement face aux menaces américaines, alors que le porte-avions USS Abraham Lincoln et les navires de guerre qui l’accompagnent font route vers la région. Située au centre de la capitale, la place Enghelab accueille régulièrement des rassemblements organisés par l’État, et sa fresque est modifiée par les autorités en fonction de l’actualité nationale.

Aucune autre manifestation n’a été signalée ces derniers jours. Donald Trump a récemment affirmé que Téhéran avait suspendu les exécutions d’environ 800 manifestants arrêtés, une déclaration que le procureur général iranien a qualifiée de totalement fausse. Le président américain a toutefois indiqué qu’il gardait toutes les options ouvertes. Le président américain Donald Trump a déclaré que ce déploiement avait été décidé au cas où il choisirait d’agir.

