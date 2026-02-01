Quelques jours après que l'Union Européenne a accepté d'ajouter le Corps des gardiens de la révolution islamique de Téhéran à la liste des organisations terroristes du bloc, l'Iran a déclaré en représailles, les armées des pays de l'UE comme étant des « groupes terroristes ».

Cette décision fait suite à la répression la plus sanglante menée par la République islamique contre les manifestations depuis sa création en 1979.

« Les armées des pays européens sont considérées comme des groupes terroristes et l'Union européenne est responsable des conséquences de cette décision. », a indiquéMohammad Bagher Qalibaf, président du Parlement iranien.

Cette annonce, essentiellement symbolique, intervient dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient, alors que le président américain Donald Trump envisage une éventuelle frappe militaire contre l'Iran.

Les forces de sécurité ont fait preuve d'une extrême brutalité à l'encontre des manifestants ces dernières semaines, les organisations de défense des droits humains estimant à 30 000 le nombre de personnes qui ont trouvé la mort.

« En cherchant à frapper la Garde, qui a été le plus grand obstacle à la propagation du terrorisme en Europe, les Européens se sont en fait tirés une balle dans le pied et, une fois de plus, par obéissance aveugle aux Américains, ont pris une décision contraire aux intérêts de leur propre peuple. », a déclaré Mohammad Bagher Qalibaf, président du Parlement iranien.

La Garde révolutionnaire, qui contrôle également l'arsenal de missiles balistiques de l'Iran et détient d'importants intérêts économiques dans le pays, ne rend de comptes qu'au guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, âgé de 86 ans.