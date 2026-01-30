Iran : "négociations nucléaires possibles, missiles non négociables"

À Istanbul, les ministres des Affaires étrangères iranien et turc se sont rencontrés ce vendredi pour des discussions bilatérales. Abbas Araghchi, le chef de la diplomatie iranienne, a tenu une conférence de presse conjointe avec son homologue turc Hakan Fidan.

Il a rappelé avec fermeté que les capacités militaires et balistiques de l’Iran ne seraient jamais négociées. Selon lui, ces éléments ne feront jamais l’objet de discussions avec les États-Unis ou toute autre partie.

Pour autant, le ministre iranien a indiqué que son pays était prêt à reprendre les négociations nucléaires avec Washington, à condition qu’elles se déroulent sur un pied d’égalité et de manière équitable. Il a souligné que Téhéran n’a jamais cherché à se doter d’armes nucléaires.

Cependant, aucune rencontre n’est actuellement prévue avec les responsables américains. Araghchi précise que des préparatifs sont nécessaires avant toute reprise des pourparlers, notamment sur le format, le contenu et le lieu des discussions.