Inondations au Mozambique : la SADC déploie une intervention d’urgence

Les inondations dans la province de Tete, au Mozambique, le jeudi 15 janvier 2026.  
By Rédaction Africanews

avec Agences

Mozambique

Face aux inondations dévastatrices qui ont frappé le Mozambique et l’Afrique du Sud, la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a déployé son détachement d’intervention d’urgence afin d’appuyer les réponses nationales à la crise.

Selon un communiqué publié dimanche par le bloc régional, ce dispositif pluridisciplinaire réunit des experts en logistique, recherche et sauvetage, santé publique, communications et coordination civilo-militaire. Intégré au système national de coordination humanitaire, il intervient jusqu’au 31 janvier pour accompagner les opérations d’urgence et de rétablissement, tout en contribuant à l’évaluation des besoins prioritaires et à la consolidation d’un appel humanitaire régional.

Les inondations, provoquées par des pluies prolongées et des débordements de rivières, ont également touché plusieurs autres pays d’Afrique australe, notamment le Malawi, le Zimbabwe et l’Eswatini, mettant en évidence la nécessité d’une réponse concertée à l’échelle régionale. Depuis octobre 2025, plus d’un million de personnes ont été affectées dans les États membres de la SADC.

Organisation regroupant 16 pays, la SADC a ainsi activé ses mécanismes régionaux de gestion des catastrophes, en partenariat avec les autorités nationales, les Nations unies et la Croix-Rouge, afin d’assurer une assistance rapide, efficace et synchronisée aux populations sinistrées.

