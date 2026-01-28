Mozambique : le bilan s’alourdit à 122 morts et 680 000 sinistrés

Le Mozambique traverse une crise humanitaire majeure après plusieurs semaines de pluies torrentielles et de crues dévastatrices.

Le bilan officiel fait état de 122 morts, environ 80 000 personnes déplacées et près de 680 000 personnes sinistrées. Des centaines de villages ont été submergés, transformant le sud du pays en zones de catastrophe.

Des rescapés racontent l’ampleur des inondations. Erica Raimundo Mimbir, jeune maman, témoigne : « L’eau est montée rapidement quand les inondations ont commencé. On m’a conduite à l’hôpital, où une infirmière m’a prise en charge. J’ai alors commencé à avoir de fortes douleurs au ventre. Nous avons passé la nuit dans l’hôpital inondé, nous sommes restés réveillés jusqu’au matin. Ensuite, nous avons été évacués en bateau vers une école, là aussi, il y avait beaucoup d’eau, jusqu’aux épaules. »

Dans le district de Manhica, un centre d’hébergement temporaire accueille les populations déplacées par les inondations. Les conditions y restent précaires, car les routes endommagées par les crues ne permettent pas d’acheminer suffisamment d’aide humanitaire. De nombreuses familles ont dû se résigner à partir.

Angelica Machai, responsable du camp, détaille la situation : « Il y avait d’abord 705 personnes ici. Certaines ont été transférées au centre de Xibututuine. Il en reste aujourd’hui 529. »

L’UNICEF met en garde contre les risques sanitaires et alimentaires pour les enfants, aggravés par l’eau insalubre et les épidémies. Alors que le Mozambique entre dans sa saison cyclonique annuelle, les autorités maintiennent le niveau d’alerte rouge et craignent que le bilan humain et matériel ne s’alourdisse davantage.