Davos 2026 : Donald Trump lance son "Conseil de la paix" pour Gaza

Le président américain Donald Trump a officiellement lancé, jeudi au Forum économique mondial de Davos, son « Conseil de la paix », une nouvelle initiative présentée comme un levier pour consolider le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Présenté comme un outil central pour l’avenir de la bande de Gaza, ce Conseil ambitionne de rassembler des dirigeants du monde entier autour d’un objectif commun : stabiliser la région après plus de deux ans de guerre. Selon Donald Trump, 59 pays auraient déjà rejoint l’initiative.

« Beaucoup d’autres se sont inscrits et veulent être membres du Conseil de la paix, parce que ce sera vraiment important. Ce ne sera pas une perte de temps. (…) Ça va se faire. Et c’est déjà en train de se faire », a assuré le président américain devant les participants du forum.

Des alliés sceptiques

Malgré l’optimisme affiché par Donald Trump, plusieurs alliés traditionnels des États-Unis ont choisi de ne pas participer à l’initiative. Ces refus alimentent les interrogations sur la composition, le mandat et la légitimité de ce Conseil, présenté par certains observateurs comme un possible concurrent des Nations unies.

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a toutefois annoncé qu’il rejoignait finalement le projet, après que son entourage eut initialement critiqué la composition du comité chargé de superviser la gestion de Gaza.

Donald Trump a évoqué la possibilité que le Conseil de la paix puisse, à terme, assumer certaines fonctions aujourd’hui dévolues à l’ONU, avant de nuancer ses propos. Il a assuré que l’initiative travaillerait finalement en coordination avec les Nations unies.

Sur le terrain, la situation demeure dramatique. Dans la bande de Gaza, plus de deux millions de Palestiniens vivent toujours dans une grave crise humanitaire. Malgré le cessez-le-feu en vigueur, des violences sporadiques continuent de secouer l’enclave, soulignant la fragilité de l’accord.