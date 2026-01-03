Bienvenue sur Africanews

Gaza : un incendie dans un camp tue une femme déplacée et son fils

By Rédaction Africanews

Gaza

Un incendie dans un camp de Gaza a tué une femme déplacée et son fils vendredi soir.

Le feu s’est déclaré alors que Muhammad, le fils d’Amal Abu Khair préparait le dîner.Les vents violents provoqués par les conditions météorologiques extrêmes ont attisé les flammes.

Dans l’enclave palestinienne de nombreuses familles vivent dans des abris de fortune depuis le début des opérations de l’armée israélienne. Au moins 1,3 millions de personnes ont encore besoin d’une aide urgente pour se loger selon plusieurs pays occidentaux.

'' La tente servait à la fois d'espace de vie et de cuisine, avec un espace limité et des matériaux inflammables tels que des ustensiles en plastique à l'intérieur. Alors que Muhammad cuisinait, l'huile de cuisson chaude s'est enflammée et s'est rapidement propagée. En raison de sa mauvaise vue et de l'espace confiné, il n'a pas pu maîtriser l'incendie. Sa mère a tenté de l'éteindre, mais sans succès, laissant le feu envahir toute la tente.'', a déclaré Mona Abu Khair, proche de la défunte Amal.

La situation humanitaire reste ‘’ catastrophique’’ à Gaza malgré le cessez-le-feu fragile en vigueur dans l’enclave depuis le 10 octobre dernier.

