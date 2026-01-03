Gaza : un incendie dans un camp tue une femme déplacée et son fils

Gaza
Un incendie dans un camp de Gaza a tué une femme déplacée et son fils vendredi soir.
Le feu s’est déclaré alors que Muhammad, le fils d’Amal Abu Khair préparait le dîner.Les vents violents provoqués par les conditions météorologiques extrêmes ont attisé les flammes.
Dans l’enclave palestinienne de nombreuses familles vivent dans des abris de fortune depuis le début des opérations de l’armée israélienne. Au moins 1,3 millions de personnes ont encore besoin d’une aide urgente pour se loger selon plusieurs pays occidentaux.
'' La tente servait à la fois d'espace de vie et de cuisine, avec un espace limité et des matériaux inflammables tels que des ustensiles en plastique à l'intérieur. Alors que Muhammad cuisinait, l'huile de cuisson chaude s'est enflammée et s'est rapidement propagée. En raison de sa mauvaise vue et de l'espace confiné, il n'a pas pu maîtriser l'incendie. Sa mère a tenté de l'éteindre, mais sans succès, laissant le feu envahir toute la tente.'', a déclaré Mona Abu Khair, proche de la défunte Amal.
La situation humanitaire reste ‘’ catastrophique’’ à Gaza malgré le cessez-le-feu fragile en vigueur dans l’enclave depuis le 10 octobre dernier.
01:23
Turquie : des milliers de manifestants pour la paix à Gaza
01:41
Gaza : les déplacés affrontent la pluie et le froid dans des abris de fortune
01:29
Message de Noël : l'appel du Pape Leon XIV pour la paix dans le monde
01:15
L’Égypte espère "pour bientôt " la seconde phase du plan de paix à Gaza
01:00
Les camps de déplacés à Gaza frappés par des pluies et un froid extrêmes
01:00
Afflux de familles déplacées au camp de Chong Kal, sur fond de conflit Cambodge-Thaïlande