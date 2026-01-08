Danemark : inquiétudes au Groenland après les menaces de Trump

Les habitants du Groenland ont exprimé leurs inquiétudes après que l'administration Trump a réaffirmé son intention de prendre le contrôle de cette île stratégique de l'Arctique, qui est un territoire autonome du Danemark.

Depuis la capture de l'ancien dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro, le président Donald Trump a relancé son argument selon lequel les États-Unis doivent contrôler la plus grande île du monde pour assurer leur propre sécurité face aux menaces croissantes de la Chine et de la Russie dans l'Arctique.

« Je pense que nous ne sommes pas une entreprise, nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple avec notre propre pays, notre propre culture et notre propre langue. Nous ne sommes pas un produit. Je pense donc que les gens devraient vraiment réfléchir à cela. Je sais que Donald Trump est un homme d'affaires, mais le Groenland n'est pas un produit, nous sommes un peuple. Cela doit être pris très au sérieux et respecté. », a expliquéNivi Rosing, législateur groenlandais.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré qu'il prévoyait de rencontrer des responsables danois la semaine prochaine pour discuter de l'intérêt des États-Unis pour l'île. Le ministre danois des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen et son homologue groenlandais Vivian Motzfeldt avaient demandé à rencontrer M. Rubio, selon un communiqué publié mardi sur le site web du gouvernement groenlandais. Les demandes précédentes de rencontre n'avaient pas abouti, précise le communiqué.

« C'est nous, le peuple, qui devrions être au centre de l'attention ici. Et lorsque le peuple groenlandais a montré à maintes reprises qu'il souhaitait l'indépendance, nous devrions explorer les possibilités d'indépendance dans notre situation actuelle. » , a indiqué Juno Berthelsen, législateur groenlandais.

M. Rubio avait précédemment déclaré à un groupe restreint de législateurs américains que l'administration républicaine avait l'intention d'acheter le Groenland, plutôt que d'utiliser la force militaire. Ces propos, rapportés pour la première fois par le Wall Street Journal, ont été tenus lors d'une réunion confidentielle lundi soir au Capitole, selon une personne au courant de ses commentaires qui a souhaité rester anonyme car il s'agissait d'une discussion privée.

« Je dirais que je suis inquiet. Nous avons discuté de ce que nous ferions si quelque chose arrivait. Anita devrait-elle aller au Danemark, auprès des enfants ? Devrais-je rester ici ? Des choses comme ça. Nous avons donc des réflexions très pratiques sur ce qui se passerait si quelque chose de pire arrivait. », s'est confié Klaus Iversen, copropriétaire d'un hôtel.

Les dirigeants de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne, de l'Espagne et du Royaume-Uni se sont joints à la Première ministre danoise Mette Frederiksen pour publier cette semaine une déclaration réaffirmant que cette île riche en minerais, qui garde les approches arctiques et nord-atlantiques de l'Amérique du Nord, « appartient à son peuple ». Mme Frederiksen a averti qu'une prise de contrôle par les États-Unis signifierait la fin de l'OTAN.