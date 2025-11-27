Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

No Comment

Dans les coulisses de l'opération festive de Lego : les briques face à la ruée des fêtes

À l’approche de Noël, la marque de jouets la plus célèbre du Danemark est de nouveau très demandée : des clients du monde entier se pressent pour mettre la main sur les cadeaux Lego incontournables. À Billund, les concepteurs font passer chaque boîte d’une simple idée au modèle final, et le Holiday Express Train compte parmi les favoris de la saison. Le processus se poursuit ensuite dans les usines de Lego, où les briques sont moulées 24 heures sur 24, triées par des véhicules automatisés et stockées dans d’immenses entrepôts avant d’être acheminées vers des sites d’assemblage en Europe. Les machines tournent sans interruption tout au long du mois de novembre afin que les briques fabriquées aujourd’hui arrivent en rayon avant Noël.

Plus d'actualités sur
Danemark Noël Lego

à suivre

Plus de no comment

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.