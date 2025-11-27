Dans les coulisses de l'opération festive de Lego : les briques face à la ruée des fêtes

À l’approche de Noël, la marque de jouets la plus célèbre du Danemark est de nouveau très demandée : des clients du monde entier se pressent pour mettre la main sur les cadeaux Lego incontournables. À Billund, les concepteurs font passer chaque boîte d’une simple idée au modèle final, et le Holiday Express Train compte parmi les favoris de la saison. Le processus se poursuit ensuite dans les usines de Lego, où les briques sont moulées 24 heures sur 24, triées par des véhicules automatisés et stockées dans d’immenses entrepôts avant d’être acheminées vers des sites d’assemblage en Europe. Les machines tournent sans interruption tout au long du mois de novembre afin que les briques fabriquées aujourd’hui arrivent en rayon avant Noël.