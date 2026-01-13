Bienvenue sur Africanews

Réunion prévue entre le Danemark, le Groenland et les USA à Washington

Le président du Naalakkersuisut, Groenland, Jens-Frederik Nielsen, et la Première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, à droite, à Copenhague le 13 janvier 2026   -  
Copyright © africanews
Liselotte Sabroe/Ritzau/Scanpix
By Ali Bamba

Etats-Unis

Le ministre danois des Affaires étrangères Lars Lokke Rasmussen et la ministre groenlandaise des Affaires étrangères Vivian Motzfeldt participeront mercredi à des pourparlers à Washington avec le vice-président américain JD Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio, ont annoncé mardi les médias locaux danois.

Le Danois Lars Lokke Rasmussen a indiqué qu'il s'agit de discussions franches concernant le Groenland.

Dans le même ordre d'idées, le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen, a promis de rencontrer le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, aux côtés du chef de la diplomatie du Groenland le 19 janvier.

Copenhague a souligné l'engagement du gouvernement danois en faveur d'une « présence militaire plus permanente et plus importante » pour le Danemark et ses alliés de l'OTAN autour du Groenland.

Le Groenland, la plus grande île du monde, est un territoire autonome au sein du Royaume du Danemark qui en contrôle la défense et de la politique étrangère.

Les États-Unis maintiennent une base militaire sur le territoire, et des tensions montent depuis le retour à la maison blanche de Donald Trump.

Le président américain a exprimé à plusieurs reprises son désir d'« obtenir » le Groenland et sans exclure le recours à la force.

