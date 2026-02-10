Moscou recourt à des méthodes déloyales pour reconstituer ses effectifs militaires en vue de la guerre en Ukraine, rapporte la chaîne ZDF. Des hommes originaires de pays tels que l'Inde et le Kenya affirment avoir été attirés là-bas par de fausses promesses d'emploi.

Le Kremlin prétend qu'ils se sont enrôlés volontairement. La correspondante de ZDF Africa, Susan von Lojewski, s'est rendue dans le village de Charles Waithaka, 31 ans, dans le centre du Kenya. Cet homme avait été attiré en Russie par une agence sous de faux prétextes pour travailler comme mécanicien pour l'armée russe. Peu après son arrivée, on lui a présenté un nouveau contrat, rédigé en russe.

Après une brève formation au combat militaire, il a été envoyé comme soldat à la frontière russo-ukrainienne, où il a été tué par une mine terrestre.

Le cas de cet homme de 31 ans n'est pas un cas isolé ; il existe probablement plusieurs milliers de cas similaires à travers l'Afrique.

Les hommes sont recrutés par des agences par le bouche-à-oreille ou les réseaux sociaux avec de fausses offres d'emploi. Des proches désespérés se sont récemment tournés vers la presse. Le ministre des Affaires étrangères du Kenya, Musalia Mudavadi, a déclaré à la ZDF qu'ils avaient demandé au gouvernement russe de veiller à ce que les Kenyans ne figurent plus sur la liste des recrues potentielles.