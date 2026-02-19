L’ex-international sénégalais Habib Beye nommé entraîneur de l’OM

L’Olympique de Marseille a officialisé, mercredi 18 février, la nomination de Habib Beye au poste d’entraîneur. L’ancien capitaine marseillais (2003-2007) succède à Roberto De Zerbi, dont le départ a été acté une semaine plus tôt.

Cette décision intervient dans un contexte agité pour le club phocéen, actuellement quatrième de Ligue 1, à cinq points du podium.

Un retour aux sources dans un climat de crise

Passé par le banc du Stade rennais jusqu’au 9 février, Habib Beye retrouve un club qu’il connaît parfaitement. L’OM salue un parcours « singulier », d’abord comme joueur engagé, puis comme entraîneur ambitieux, après des débuts au Red Star et une expérience remarquée comme consultant télé.

Mais le défi s’annonce de taille. Marseille traverse une période instable, marquée par des résultats irréguliers et une lourde défaite contre le Paris Saint-Germain (5-0) début février, qui a précipité la fin de l’ère De Zerbi.

La crise interne a également été illustrée par la situation de Medhi Benatia. Annoncé démissionnaire, le directeur du football a finalement été confirmé dans ses fonctions par le propriétaire américain Frank McCourt, avec des responsabilités élargies.

Objectif Ligue des champions

La mission confiée à Habib Beye est claire : qualifier l’OM pour la prochaine Ligue des champions. Une place dans les trois premiers garantirait un accès direct à la compétition ; la quatrième impose un passage par des barrages incertains.

Malgré un effectif renforcé, les Marseillais peinent à enchaîner les performances convaincantes. Éliminés de la Ligue des champions au terme d’un scénario cruel, ils restent engagés en Coupe de France et doivent rapidement retrouver de la constance.

Beye débutera sur le banc marseillais vendredi, à Brest. Pour celui qui déclarait récemment que « la crise fait parfois du bien à Marseille », l’heure est désormais venue de transformer les mots en résultats et d’apaiser un club en quête de stabilité.