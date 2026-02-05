Côte d'Ivoire : 2 syndicalistes poursuivis pour des critiques sur le cacao

Deux syndicalistes de l'industrie cacaoyère ivoirienne sont poursuivis pour "diffamation" et "calomnie" après avoir critiqué les perturbations qui touchent ce secteur économiquement important, a déclaré mercredi leur avocat à l'AFP.

Moussa Kone, de la Synapci, et Koffi Kanga, de l'Anaproci, ont dénoncé à plusieurs reprises la crise qui touche le secteur cacaoyer ivoirien, qui représente 14 % du PIB.

La Côte d'Ivoire rencontre d'importantes difficultés pour vendre son cacao, frappé par un ralentissement des exportations en raison des problèmes de liquidités des acheteurs. Ses ports et ses coopératives ont subi des blocages, ont observé les journalistes de l'AFP.

Le procureur d'Abidjan a retenu les motifs d'une plainte déposée contre les syndicalistes par Yves Brahima Kone, directeur général du Conseil du cacao et du café (CCC), l'organisme de régulation du secteur.

Il leur reproche d'avoir cité des chiffres "inexacts" sur le "nombre de camions stationnés dans les ports" et sur la "quantité de cacao bloquée" dans les coopératives ivoiriennes, ce qui aurait "contribué à la chute du prix du cacao sur les marchés internationaux", a déclaré leur avocat Erman Coulibaly à l'AFP.

La date de leur procès reste inconnue.

Le 14 janvier, le directeur général du CCC a déclaré aux médias qu'il n'y avait "aucun blocage" dans le secteur du cacao.

Mais une semaine plus tard, le ministre de l'Agriculture de l'époque, Kobenan Kouassi Adjoumani, a annoncé que l'État allait "mettre en place un mécanisme d'achat" pour les stocks de cacao invendus, estimés à environ 100 000 tonnes.

Ce mécanisme devrait contribuer à rassurer les producteurs, dont certains n'ont pas été payés depuis novembre.

Après avoir atteint 12 000 dollars la tonne fin 2024, suite à plusieurs années de récoltes insuffisantes pour répondre à la demande, les prix du cacao ont chuté sur les marchés mondiaux depuis le milieu de l'année dernière.