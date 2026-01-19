Bienvenue sur Africanews

CAN 2025 : le Sénégal en liesse après la victoire contre le Maroc

Les supporters célèbrent le but du Sénégal lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations de football entre le Sénégal et le Maroc à Dakar, au Sénégal, le dimanche 18 janvier 2026. (AP Photo/Misper Apawu)
By Rédaction Africanews

Sénégal

La capitale sénégalaise a vibré de joie dimanche soir après le sacre du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations, le deuxième en quatre ans pour les Lions de la Teranga.

En finale à Rabat, le Sénégal s’est imposé 1-0 face au Maroc au terme d’un match tendu et marqué par plusieurs décisions arbitrales controversées. À un moment de la rencontre, les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse pour protester contre l’attribution d’un penalty. Un but sénégalais a également été annulé, provoquant colère et incompréhension parmi les supporters réunis dans les espaces de retransmission à Dakar.

Le tournant du match est survenu lorsque le gardien sénégalais a stoppé un penalty marocain. Le but victorieux, inscrit en prolongation, a libéré tout un peuple.

« La victoire est magnifique. Ils ont essayé de nous la voler, mais grâce à Dieu, le Sénégal sera toujours victorieux », s’est réjoui Mamadou Diallo, au milieu des célébrations dans les rues de Dakar.

Visiblement ému, Lansana Tamba peinait à contenir sa joie : « Dieu seul sait ce que je ressens. C’est une montagne russe émotionnelle, je cours dans tous les sens. »

Le Sénégal, déjà vainqueur de la CAN en 2022 face à l’Égypte aux tirs au but, est attendu à Dakar lundi pour célébrer ce nouveau sacre avec ses supporters.

