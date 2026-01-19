CAN 2025 : le Sénégal en liesse après la victoire contre le Maroc

Sénégal
La capitale sénégalaise a vibré de joie dimanche soir après le sacre du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations, le deuxième en quatre ans pour les Lions de la Teranga.
En finale à Rabat, le Sénégal s’est imposé 1-0 face au Maroc au terme d’un match tendu et marqué par plusieurs décisions arbitrales controversées. À un moment de la rencontre, les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse pour protester contre l’attribution d’un penalty. Un but sénégalais a également été annulé, provoquant colère et incompréhension parmi les supporters réunis dans les espaces de retransmission à Dakar.
Le tournant du match est survenu lorsque le gardien sénégalais a stoppé un penalty marocain. Le but victorieux, inscrit en prolongation, a libéré tout un peuple.
« La victoire est magnifique. Ils ont essayé de nous la voler, mais grâce à Dieu, le Sénégal sera toujours victorieux », s’est réjoui Mamadou Diallo, au milieu des célébrations dans les rues de Dakar.
Visiblement ému, Lansana Tamba peinait à contenir sa joie : « Dieu seul sait ce que je ressens. C’est une montagne russe émotionnelle, je cours dans tous les sens. »
Le Sénégal, déjà vainqueur de la CAN en 2022 face à l’Égypte aux tirs au but, est attendu à Dakar lundi pour célébrer ce nouveau sacre avec ses supporters.
