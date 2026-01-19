CAN 2025 : le Sénégal arrache sa 2e étoile face au Maroc [Football Now]

Bienvenue dans le tout dernier épisode de Football Now, Spécial CAN avec Mohamed Elashi et Ana Caiola.

Ce tournoi a été riche en surprises et en moments inoubliables. Des rues aux stades, l'ambiance était électrique surtout avec ce Maroc-Sénégal, et nous avons nos champions. L'histoire du Maroc a été vivante tout au long du tournoi, avec Rabat en son centre. Y compris les sites historiques qui ont relié le passé à l'énergie de la CAN.

Les Oudayas sont l'un des plus anciens quartiers de Rabat, une forteresse historique surplombant l'Atlantique. Ses murs sont debout depuis des siècles, veillant sur la ville qui les entoure. Une fois les portes franchies, le rythme ralentit. À l'intérieur, les allées et les jardins offrent un côté calme et tranquille de Rabat après des semaines de football.

À Casablanca, l'impact du football dépasse les limites du stade. Un terrain de jeu local a été transformé en un lieu où les jeunes joueurs peuvent s'entraîner, jouer et rêver, un petit changement avec un effet durable.

Le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des nations de manière spectaculaire. Pape Gueye a marqué en prolongation pour les Lions de la Teranga, qui ont battu le Maroc, pays hôte, 1-0 lors d'une finale électrique dimanche. Un penalty manqué par Brahim Abdelkader Díaz a donné un nouvel élan aux sénégalais. C'était la quatrième participation du Sénégal à une finale de la Coupe d'Afrique des nations. Les lions de la Teranga remportent et le deuxième titre des Lions de la Teranga lors des trois derniers tournois de la CAN.