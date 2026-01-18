Le Pape Léon XIV adresse ses prières aux victimes en RDC et en Afrique australe

Au terme de la récitation de l’Angélus ce dimanche, le Pape Léon XIV a lancé un appel à la prière et à la solidarité envers les populations en détresse de l’Afrique. Il a particulièrement évoqué l’est de la République démocratique du Congo (RDC), où les violences armées ont contraint des millions de personnes à fuir vers les pays voisins, notamment le Burundi.

« Je voudrais rappeler en particulier les grandes difficultés des habitants de l’est du Congo, forcés de quitter leur pays en raison de la violence et confrontés à une grave crise humanitaire », a déclaré le Saint-Père depuis la fenêtre de son studio donnant sur la place Saint-Pierre.

La situation humanitaire dans cette région est alarmante : des familles vivent dans des camps de réfugiés où l’accès à la nourriture, à l’eau potable et aux soins médicaux est extrêmement limité. Les risques de maladies, dont le choléra, s’accroissent alors que les conditions météorologiques extrêmes, comme le récent glissement de terrain ayant fait au moins 18 morts, aggravent encore les souffrances des populations.

Le Pape a également exprimé sa solidarité avec les victimes des pluies torrentielles et des inondations qui ont frappé l’Afrique australe ces dernières semaines. L’Afrique du Sud, le Mozambique et le Zimbabwe ont été particulièrement touchés, avec plus d’une centaine de morts et des communautés entières submergées.

« Je prie pour toutes les personnes touchées : les morts, les déplacés et ceux qui participent aux efforts de secours », a ajouté le Souverain pontife, appelant au dialogue et à la réconciliation dans les régions en conflit.

Le Pape Léon XIV devrait prochainement se rendre en Afrique, avec un passage prévu par l’Angola. Il a également exprimé son souhait de visiter l’Algérie, ce qui ferait de ce déplacement sa première visite pastorale sur le continent africain.