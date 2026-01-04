Vatican : le Pape Léon XIV appelle au respect de la souveraineté du Venezuela

Le pape Léon XIV a déclaré dimanche qu'il était très préoccupé par le raid américain au Venezuela et qu'il espérait que le bien du peuple vénézuélien prévaudrait avant tout.

Le premier pape américain de l'histoire a exigé la fin des violences et la garantie de la souveraineté du Venezuela.

Lors de sa bénédiction dominicale de midi, Leo a appelé à « garantir le respect de l'État de droit inscrit dans la Constitution, à respecter les droits humains et civils de chaque personne et à œuvrer ensemble pour construire un avenir pacifique, fondé sur la collaboration, la stabilité et l'harmonie ».

Le mois dernier, Leo avait exprimé son inquiétude face aux menaces croissantes d'intervention militaire des États-Unis au Venezuela, appelant plutôt les États-Unis à poursuivre le dialogue et même à exercer une pression économique sur les dirigeants vénézuéliens pour atteindre leurs objectifs.

Leo s'est opposé à l'administration Trump au sujet de sa répression contre les migrants aux États-Unis, insistant pour que le gouvernement respecte leur dignité humaine inhérente.