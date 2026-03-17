Les étapes de la première grande tournée africaine du pape Léon XIV

Le pape Léon XIV s’apprête à effectuer sa première grande tournée africaine. Un déplacement de plusieurs jours, placé sous le signe du dialogue, de la paix et de la justice sociale.

À partir du 13 avril, le chef de l’Église catholique se rendra successivement en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale.

L’Algérie marquera une étape historique du voyage : Léon XIV sera le premier pape à s’y rendre, où il rencontrera le président Abdelmadjid Tebboune et célébrera plusieurs messes à Alger et Annaba, ville emblématique liée à saint Augustin.

Au Cameroun, pays marqué par des tensions dans sa région anglophone, le pape doit lancer un appel à la paix à Bamenda, épicentre du conflit. Il rencontrera également les autorités et visitera un orphelinat.

En Angola, il mettra l’accent sur les enjeux sociaux, notamment la lutte contre les inégalités, la corruption et les tensions liées aux ressources naturelles.

Enfin, en Guinée équatoriale, il rencontrera des responsables religieux, des acteurs culturels et des patients, tout en rendant hommage aux victimes de l’explosion d’une caserne en 2021.