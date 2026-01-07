CAN 2025 : éliminé en 8e, la RDC se focalise sur le Mondial 2026

La Coupe du monde scintille comme un nouvel objectif pour la République démocratique du Congo (RDC) après son élimination de la CAN 2025. Le missile de dernière minute en prolongation du remplaçant algérien Adil Boulbina a mis fin mardi aux espoirs de la RDC en CAN 2025 dès les huitièmes de finale, mais l’attention des Léopards s’est déjà tournée vers un prix encore plus grand.

"Nous devons analyser en profondeur ce qui n’a pas fonctionné, car certaines choses n’ont pas marché," a déclaré le sélectionneur congolais Sébastien Desabre. "Et nous concentrer immédiatement sur un objectif très, très important qui nous attend en mars."

La RDC peut décrocher l’un des derniers billets qualificatifs pour la Coupe du monde au Mexique, au Canada et aux États-Unis en battant la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque lors d’un barrage disputé au Mexique le 31 mars.

"C’est une belle compétition", a déclaré le capitaine congolais Chancel Mbemba à propos de la CAN 2025. "Mais il nous reste encore une dernière compétition, un dernier match, si Dieu le veut."

Mbemba sait ce que représentent les buts dans les dernières secondes, puisque c’est son but dans le temps additionnel qui avait permis de battre le Cameroun 1-0 en demi-finale des barrages africains pour la Coupe du monde.

Les Léopards ont ensuite éliminé le Nigeria aux tirs au but – l’entraîneur adverse Éric Chelle parlant de "quelques pratiques vaudou" – pour accéder aux barrages intercontinentaux. Mbemba a de nouveau scellé la victoire.

Les progrès de la RDC

La RDC est devenu l’une des équipes les plus solides du continent ces dernières années. Il a terminé deuxième de son groupe de qualification pour la Coupe du monde, derrière un Sénégal invaincu.

Soutenu à la CAN 2025 par une statue vivante du héros de l’indépendance assassiné Patrice Lumumba, la RDC a débuté par une victoire contre le Bénin, a fait match nul avec le champion 2021, le Sénégal, puis a battu le Botswana 3-0 pour atteindre les huitièmes de finale.

La RDC avait atteint les demi-finales lors de la précédente édition en Côte d’Ivoire, où les joueurs portaient des brassards noirs pour dénoncer le conflit armé dans l’est du pays. Mbemba et l’attaquant Cédric Bakambu ont également utilisé les réseaux sociaux pour attirer l’attention sur ces combats.

Les succès de la RDC sur le terrain ont contribué à maintenir l’attention internationale sur ce pays d’Afrique centrale et, par conséquent, sur la crise humanitaire. Une qualification pour la Coupe du monde offrirait encore plus de visibilité.

Des jeunes fiers de jouer pour la RDC

L’équipe a bénéficié de la diaspora congolaise à travers l’Europe. Noah Sadiki, 21 ans, né à Bruxelles, aurait pu jouer pour la Belgique, mais il a choisi de représenter le pays de ses parents.

"C’est un choix personnel", a expliqué Sadiki aux journalistes la semaine dernière. "Je ne forcerais personne à choisir le Congo. J’ai pris cette décision de mon plein gré. Il y a une nouvelle génération qui veut aider la population du pays."

Le gardien né en Belgique Matthieu Epolo (20 ans) et le milieu de terrain Mario Stroeykens (21 ans) ont eux aussi choisi la RDC.

Avenir prometteur

L’entraîneur français expérimenté Sébastien Desabre a façonné une équipe engagée, très difficile à battre. Seul un manque de réalisme a coûté cher face à l’Algérie.

En poste depuis 2022, Desabre a expliqué que la stabilité était la clé du développement de l’équipe : disposer du temps nécessaire pour mettre en place des changements, permettre aux liens entre joueurs et staff technique de se renforcer et se relever des échecs.

"Je suis très optimiste pour le football congolais, car nous n’avons pas encore pleinement exploité le potentiel de développement dans les académies, le championnat local et tout ce talent local qui apportera encore plus de force au Congo dans les années à venir", avait-il déclaré avant le match contre l’Algérie.

Le sélectionneur a reconnu que la RDC reste derrière des nations comme le Sénégal et le Cameroun, où les joueurs acquièrent des compétences essentielles dans des académies avant de rejoindre les grands championnats européens.

"Je suis très optimiste, car ce levier finira par s’activer au Congo et rendra l’équipe encore plus forte dans les années à venir", a-t-il ajouté. Mais, pour l’instant, un billet pour la Coupe du monde est en jeu.

"Nous allons tous rentrer, travailler, demander à Dieu de préserver la santé de chaque joueur. Et — si Dieu le veut — lors du dernier match, tout est possible", a conclu Mbemba.