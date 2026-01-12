Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Manifestations en Iran : près de 500 morts, selon le dernier bilan

Les manifestations à Téhéran malgré une répression de plus en plus sévère, alors que la République islamique reste coupée du reste du monde à Téhéran, le 10 janvier 2026   -  
Copyright © africanews
AP/AP
By Rédaction Africanews

avec AP

Iran

Nouvelle journée de manifestation en Iran, ce lundi. Malgré la coupure d’internet, le mouvement de protestation débuté le 28 février dernier est loin de s'essouffler.

Si à l’international, les rassemblements de soutien aux manifestants se multiplient, dans le pays, deux points de vue s’opposent.

Les images de la télévision d'État montrent des Iraniens défilant en faveur du gouvernement dans différentes villes du pays. Les autorités affirme même que la situation est sous contrôle.

"À l'heure actuelle, nos forces de sécurité ont le contrôle total dans toutes les villes du pays. Nous avons également une maîtrise totale des renseignements. Des informations très précieuses ont été obtenues auprès d'éléments terroristes à l'intérieur du pays et de leurs contacts à l'étranger. Nous savons dans quels pays les réunions de planification ont eu lieu, et nous le révélerons en temps voulu", a déclaré Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères.

Depuis deux semaines, l'Iran est secoué par un mouvement de protestation qui a pris de l'ampleur malgré une répression qualifiée de "massacre" par les organisations de défense des droits humains. Selon l’ONG, Iran Human Rights, le dernier bilan fait état de près de 500 morts.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.