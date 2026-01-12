Manifestations en Iran : près de 500 morts, selon le dernier bilan

Nouvelle journée de manifestation en Iran, ce lundi. Malgré la coupure d’internet, le mouvement de protestation débuté le 28 février dernier est loin de s'essouffler.

Si à l’international, les rassemblements de soutien aux manifestants se multiplient, dans le pays, deux points de vue s’opposent.

Les images de la télévision d'État montrent des Iraniens défilant en faveur du gouvernement dans différentes villes du pays. Les autorités affirme même que la situation est sous contrôle.

"À l'heure actuelle, nos forces de sécurité ont le contrôle total dans toutes les villes du pays. Nous avons également une maîtrise totale des renseignements. Des informations très précieuses ont été obtenues auprès d'éléments terroristes à l'intérieur du pays et de leurs contacts à l'étranger. Nous savons dans quels pays les réunions de planification ont eu lieu, et nous le révélerons en temps voulu", a déclaré Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères.

Depuis deux semaines, l'Iran est secoué par un mouvement de protestation qui a pris de l'ampleur malgré une répression qualifiée de "massacre" par les organisations de défense des droits humains. Selon l’ONG, Iran Human Rights, le dernier bilan fait état de près de 500 morts.