Manifestations en Iran : funérailles collectives des victimes

Cérémonie funéraire, à Téhéran, en Iran, le mercredi 14 janvier 2026.   -  
By Rédaction Africanews

Iran

Des dizaines de milliers de personnes en deuil ont envahi les rues de Téhéran mercredi pour assister aux funérailles collectives des membres des forces de sécurité et des civils.

Après que la télévision d'État iranienne a annoncé que 300 cercueils seraient exposés à l'université de Téhéran, les journalistes de l'Associated Press présents sur place en ont compté une centaine.

Selon des militants, le nombre de morts lors des manifestations nationales en Iran s'élève désormais à au moins 2 571. L'agence de presse Human Rights Activists News Agency, qui suit le nombre de victimes, a déclaré que plus de 2 550 personnes avaient été tuées, dont 2 403 manifestants et 147 personnes affiliées au gouvernement.

Le plus haut magistrat iranien a laissé entendre que des procès et des exécutions étaient à prévoir. Les activistes avaient déjà averti que les personnes détenues pourraient bientôt être pendues.

Le bilan actuel dépasse celui de toutes les autres vagues de protestations ou de troubles survenues en Iran depuis des décennies et rappelle le chaos qui a entouré la révolution islamique de 1979 dans le pays.

Il est devenu plus difficile d'évaluer les manifestations et le nombre de victimes depuis l'étranger, et l'Associated Press n'a pas été en mesure d'évaluer de manière indépendante le bilan, compte tenu des perturbations des communications dans le pays.

