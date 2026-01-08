Iran : un policier poignardé dans des émeutes près de Téhéran

Après plus de dix jours de manifestations contre le coût de la vie en Iran, les médias locaux ont annoncé la mort d’un policier qui aurait été poignardé à l’arme blanche lors de troubles dans la capitale Téhéran.

Mercredi marquait le onzième jour de manifestations qui se sont étendues à 25 des 31 provinces iraniennes.

L'agence de presse iranienne Fars a fait état d'affrontements meurtriers dans le sud-ouest du pays, qui ont fait deux morts et 30 blessés. Fars a déclaré que des commerçants manifestaient à Lordergan lorsque « des émeutiers ont commencé à lancer des pierres sur la police ». « Parmi eux, certains individus armés d'armes militaires et de chasse ont soudainement ouvert le feu sur la police », a ajouté l'agence. Elle a précisé que les deux morts étaient des policiers.

Le président Masoud Pezeshkian a appelé à la retenue. Il avait ordonné aux forces de sécurité de ne pas réprimer les manifestants, établissant une distinction entre les manifestants pacifiques et les « émeutiers » armés.