La Confédération de l'Alliance des États du Sahel condamne la capture de Maduro

Le capitaine Ibrahim Traoré, à gauche, et le général Assimi Goïta lors d'une cérémonie d'accueil de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel (AES), le 23 déc 2025.   -  
Copyright © africanews
AP/CIGMA (Mali Government Information Center)
By Ali Bamba

Burkina Faso

La Confédération de l'Alliance des États du Sahel (AES) a condamné jeudi l'intervention américaine au Venezuela, qui a conduit à la capture du président Nicolas Maduro et de son épouse.

Cet « acte grave » est contraire au droit international, en particulier aux principes fondamentaux consacrés par la Charte des Nations unies, selon une déclaration signée par le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, qui est également président de la confédération.

La confédération a déclaré que l'utilisation de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État constitue une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures d'un État souverain et un acte d'agression.

Aux premières heures du 3 janvier 2026, sur ordre de Donald Trump, l’armée américaine a effectué un raid sur Caracas et a capturé Nicolás Maduro et son épouse.

Elle a également appelé le Conseil de sécurité des Nations unies à assumer pleinement ses responsabilités en condamnant clairement l'action militaire américaine et en œuvrant au rétablissement de la légalité internationale.

Réaffirmant son attachement à un ordre mondial fondé sur le respect et l'égalité souveraine des États, la confédération a exprimé sa solidarité avec le peuple vénézuélien, « dont la souveraineté a été bafouée par cet acte d'agression ».

