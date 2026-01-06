Bienvenue sur Africanews

La Havane pleure 32 Cubains tués lors des frappes américaines au Venezuela

Des Cubains participent à un rassemblement à La Havane, samedi 3 janvier 2026, en solidarité avec le Venezuela.   -  
Copyright © africanews
AP Photo/Ramon Espinosa - Copyright 2026 The Associated Press. All right reserved
By Rédaction Africanews

and AP

Cuba

À La Havane, le drapeau cubain a été abaissé l’aube lundi pour honorer la mémoire des 32 agents de sécurité tués au Venezuela.

Devant l’ambassade des États-Unis, des écoliers en uniforme ont assisté à la cérémonie, brandissant des pancartes condamnant les actions américaines et scandant « À bas l’impérialisme ».

La perte de leur allié le plus proche, survenue après l’arrestation samedi du président vénézuélien Nicolás Maduro, a plongé de nombreux Cubains dans l’inquiétude quant à l’avenir de l’île.

« Je ne peux pas parler. Je n’ai pas de mots », a sangloté Berta Luz Sierra Molina, 75 ans, en se couvrant le visage.

Pour sa part, Regina Méndez, 63 ans, a exprimé sa détermination face à la menace : « Je suis trop vieille, mais il faut rester forts. Donnez-moi un fusil, j’irai me battre. »

Carlos Alzugaray, analyste politique et ancien diplomate cubain, a estimé que le fait de ne plus avoir le soutien du Venezuela sera une « menace existentielle » pour Cuba. Il a toutefois ajouté : « Nous attendons une réaction forte de la part d’autres acteurs, comme la Chine et la Russie. »

Pour l’administration Trump, la chute du pouvoir vénézuélien permettrait de porter un coup majeur à Cuba, un objectif de longue date des faucons de Washington. À La Havane, les autorités ont appelé la communauté internationale à dénoncer un « terrorisme d’État ».

Le gouvernement cubain n’a pas fourni d’informations supplémentaires sur les circonstances exactes de la mort des 32 Cubains, confirmée ce week-end.

Malgré la crise, la vie quotidienne à La Havane continue, marquée par les difficultés économiques habituelles, les longues files d'attente pour la nourriture et les transports, ainsi que les coupures d’électricité régulières.

