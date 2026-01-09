Ouganda : des jeunes appellent à la fin du régime de Museveni

Des centaines de personnes ont battu le pavé à Kampala en soutien à Bobi Wine, leader de l’opposition ougandaise et candidat à la présidentielle du 15 janvier.

Parmi les manifestants, des jeunes qui n’ont reconnu que Yoweri Museveni comme président. Ils réclament le changement.

'' Je suis née 15 ans après l’arrivée au pouvoir de Museveni, et près de 26 ans plus tard, il est toujours président et il veut encore se présenter ! Nous n'avons pas eu de président qui représente nos valeurs fondamentales en tant que jeunes. Il a fait partie de sa génération, mais nous manquons de représentation en tant que génération Z, née bien après son entrée dans la vie adulte.'', explique Ruth Excellent Mirembe, partisane de Bobi Wine.

Yoweri Museveni 81 ans au pouvoir depuis 1986 est candidat à sa propre succession. Alors que son bilan est contesté.

''Nous sommes désormais les petits-enfants de Museveni. Quarante ans au pouvoir, sans rien. Quand vous allez à l'hôpital, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Aujourd'hui, l'argent que nous gagnons, notre maigre revenu, est frappé par des impôts élevés, et tout cela dépasse notre compréhension. Nous ne pouvons plus nous nourrir nous-mêmes !'', tempête Conrad Olwenyi, menuisier

A l’approche du vote du 15 janvier, le leader de l’opposition ougandaise dénonce la répression dont seraient victimes ses partisans.

'' Des dizaines de nos camarades sont actuellement portés disparus. Ils ont été enlevés chez eux, puis emmenés vers une destination que nous ne connaissons pas. Nous continuons à encourager nos partisans et leur demandons de rester vigilants. Mais je le répète, sans crainte d'être contredit, ils ne peuvent pas tous nous enlever. Les prisons sont déjà pleines et nous sommes encore des millions d'Ougandais en quête de changement.'', déclare Bobi Wine, leader de l'opposition ougandaise, candidat à la présidence.

Amnesty international a accusé lundi, les forces de sécurité de tortures et d’arrestations arbitraires contre l’opposition ougandaise.