Les USA annoncent une grosse opération visant les Somaliens de Minneapolis

Le département de la Sécurité intérieure (DHS) a annoncé mardi avoir lancé ce qu’il décrit comme la plus vaste opération de contrôle de l’immigration jamais menée par l’agence, avec quelque 2 000 agents et officiers fédéraux attendus dans la région de Minneapolis pour une vaste opération répressive liée en partie à des allégations de fraude impliquant des résidents somaliens.

"La plus grande opération du DHS jamais menée est en cours en ce moment même dans le Minnesota", a déclaré le département dans une publication sur X, élargissant de manière spectaculaire la présence fédérale des forces de l’ordre dans l’État dans un contexte de fortes tensions politiques et communautaires.

Selon un responsable américain et une personne informée du dossier, le gouvernement prévoit d’envoyer environ 2 000 agents et officiers de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) dans le Minnesota. Les agents devraient être déployés dans la zone Minneapolis–St. Paul. Les sources, qui n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement sur les détails opérationnels, se sont confiées à l’Associated Press sous couvert d’anonymat.

Des groupes de défense des droits des immigrés et des élus des Twin Cities ont signalé mardi une forte augmentation des signalements d’agents fédéraux, notamment autour de St. Paul. De nombreux véhicules d’agents auraient procédé à des contrôles routiers et été aperçus près de commerces et d’immeubles d’habitation.

La secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, était également présente et a accompagné des agents de l’ICE lors d’au moins une arrestation. Une vidéo publiée sur X la montre portant un gilet tactique et un bonnet alors que des agents interpellent un homme à St. Paul. Dans la vidéo, elle dit à l’homme menotté : "Vous devrez répondre de vos crimes".

Le DHS a indiqué dans un communiqué que l’homme était originaire d’Équateur et recherché dans son pays ainsi que dans le Connecticut pour des chefs d’accusation incluant meurtre et agression sexuelle. Il a précisé que les agents avaient arrêté 150 personnes lundi lors d’actions menées à Minneapolis.

Le gouverneur du Minnesota fustige l’opération

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, démocrate, a dénoncé la montée en puissance fédérale comme "une guerre menée contre le Minnesota".

"Nous assistons à une augmentation absurde d’environ 2 000 personnes qui ne se coordonnent pas avec nous, simplement pour faire un coup médiatique", a-t-il déclaré mardi à Minneapolis, au lendemain de l’annonce de la fin de sa campagne pour un troisième mandat.

De nombreux habitants étaient déjà sur les nerfs. L’administration Trump a pris pour cible la communauté somalienne de la région, la plus importante des États-Unis. Le mois dernier, le chef de la police de Minneapolis, Brian O’Hara, avait critiqué les agents fédéraux pour l’usage de "méthodes discutables" après une confrontation avec des manifestants.

Molly Coleman, membre du conseil municipal de St. Paul dont le district comprend une usine où plus d’une douzaine de personnes ont été arrêtées en novembre, a déclaré que mardi était "sans précédent".

"C’est extrêmement angoissant", a-t-elle dit. "On sait que lorsque l’ICE arrive dans une ville, tout le monde est sur ses gardes et vit dans la peur."

Julia Decker, directrice des politiques publiques au Immigrant Law Center of Minnesota, a indiqué qu’il y avait eu davantage de signalements d’agents fédéraux et de véhicules d’intervention dans des lieux comme les parkings.

"On ressent clairement une présence plus lourde", a ajouté Dieu Do, organisateur au Minnesota Immigrant Rights Action Committee, qui envoie des équipes d’intervention en réponse aux signalements.

Opération axée aussi sur les enquêtes pour fraude

Environ les trois quarts du personnel engagé devraient provenir de la division Enforcement and Removal Operations de l’ICE, chargée des arrestations et expulsions, selon la personne informée de l’opération. L’opération inclut également des agents de Homeland Security Investigations (HSI), la branche d’enquête de l’ICE, qui se concentre généralement sur la fraude et les réseaux criminels transfrontaliers.

Les agents du HSI faisaient du porte-à-porte dans la région des Twin Cities pour enquêter sur des allégations de fraude, de trafic d’êtres humains et de pratiques d’emploi illégales.

Selon la source, les agents du HSI devraient principalement identifier des cas présumés de fraude, tandis que les agents chargés des expulsions procéderont aux arrestations d’immigrés soupçonnés de violations du droit de l’immigration. Des unités tactiques spécialisées devraient également être mobilisées.

L’opération comprend aussi du personnel de l**’U.S. Customs and Border Protection**, dont le commandant Gregory Bovino. Les méthodes de Bovino lors de précédentes opérations fédérales dans d’autres villes avaient suscité des critiques de la part d’élus locaux et de défenseurs des droits civiques.

Les autorités fédérales ont commencé à intensifier les arrestations liées à l’immigration dans la région de Minneapolis à la fin de l’année dernière. Kristi Noem et le directeur du FBI, Kash Patel, ont annoncé la semaine dernière que les agences fédérales renforçaient leurs opérations dans le Minnesota, avec un accent particulier sur les enquêtes pour fraude.

Le président Donald Trump a à plusieurs reprises lié la politique répressive de son administration en matière d’immigration dans le Minnesota à des affaires de fraude concernant des programmes fédéraux d’aide alimentaire et d’aide liée à la pandémie, dont beaucoup impliquent des accusés ayant des racines en Somalie.

La personne informée de l’opération actuelle a averti que son ampleur et sa durée pourraient évoluer dans les prochains jours au fur et à mesure de son déroulement.