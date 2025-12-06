Bienvenue sur Africanews

Des centaines de Somaliens manifestent à Mogadiscio après les insultes de Trump

Des manifestants brandissent des photos de la députée américaine Ilhan Omar lors d'une manifestation à Mogadiscio, en Somalie, le vendredi 5 décembre 2025.   -  
By Rédaction Africanews

Somalie

Des dizaines de jeunes Somaliens ont envahi les rues de Mogadiscio vendredi, brandissant des banderoles à l'effigie d'Ilhan Omar et des pancartes pour dénoncer les insultes racistes du président américain envers leur communauté, notamment celle de Minneapolis.

Ces manifestations font écho à la dernière diatribe de Donald Trump, qui a une nouvelle fois pris pour cible les Américains d'origine somalienne, les qualifiant de « déchets » .

Nous sommes dans la rue pour dénoncer les proposants méprisants de Trump, a déclaré Ridwan Mohamud, un manifestant. Nous ne sommes pas des ordures, c'est lui qui l'est. Après ses échecs politiques, il cherche simplement à détourner l'attention, s'insurge un manifestant.

Cette sortie s'inscrit dans une longue série d'attaques contre les migrants, marque de fabrique du locataire de la Maison-Blanche depuis son retour au pouvoir. Trump a récemment suspendu les demandes d'immigration en provenance de 19 pays, dont la Somalie.

Trump a piétiné notre dignité, a réagi Fadumo Ahmed, une manifestante. Nous refusons les mots qu'il nous a jetés à la figure. Nous sommes Somaliens, fiers de notre identité, et il ne peut pas comprendre cela, ajoute un autre.

Si le président américain s'appuie sur un scandale lié aux aides sociales dans le Minnesota pour justifier ses attaques, ses généralisations à l'emporte-pièce contre toute une communauté portent une dimension raciste largement condamnée.

