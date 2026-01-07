Le Burkina annonce avoir déjoué une nouvelle tentative de coup d’État

Le gouvernement burkinabè s’est exprimé mardi soir sur la dernière tentative de coup d’État déjouée du samedi 3 janvier.

À la télévision nationale, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a expliqué : « Le 3 janvier 2026, à 23 heures, un plan visant à déstabiliser le pays était en place. Il devait être mis à exécution par une série d'assassinats ciblés d'autorités civiles et militaires, à commencer par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une opération visant à miner sa résidence. »

Selon le ministre, la tentative aurait été organisée depuis le Togo par l’ex-président de la Transition Damiba, avec des financements en partie venus de la Côte d’Ivoire.

Le plan incluait également la neutralisation de la base de drones et une intervention militaire terrestre par des forces extérieures, ainsi que la mobilisation de civils pour soutenir l’opération. Mahamadou Sana a salué le rôle des services de renseignement : « C'est l'occasion pour moi de saluer et de reconnaître le travail hautement louable des services de renseignement. Grâce à leur professionnalisme, le Burkina Faso a, pour la énième fois, déjoué des tentatives de déstabilisation. »

La télévision nationale a diffusé l'« aveu » d’un homme présenté comme un acteur économique clé, reconnaissant s’être rendu en Côte d’Ivoire pour récupérer une partie des fonds destinés à cette opération, estimés à 70 millions de francs CFA.

Cette tentative de coup d’État survient dans un contexte de relations tendues entre Ouagadougou et Abidjan. Depuis sa prise de pouvoir en septembre 2022, la junte burkinabè accuse régulièrement la Côte d’Ivoire d’abriter des activités visant à déstabiliser le pays, ce que le gouvernement ivoirien a toujours démenti. Des arrestations ont été effectuées et l’enquête se poursuit.