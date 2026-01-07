CAN 2025 : l'Algérie et la Côte d'Ivoire complètent le tableau des quarts [Football Now]

Le tableau des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations a été finalisé mardi, l'Algérie et la Côte d'Ivoire, tenante du titre, ayant décroché les dernières places.

L'Algérie a dû compter sur un but brillant d'Adil Boulbina à la fin des prolongations pour battre le Congo 1-0, tandis qu'Amad Diallo et Yan Diomande ont tous deux marqué et se sont mutuellement offert des buts, permettant à la Côte d'Ivoire de se qualifier grâce à une victoire 3-0 contre le Burkina Faso. Bazoumana Touré a scellé la victoire des Éléphants.

Le champion en titre affrontera l'Égypte à Agadir samedi lors du dernier quart de finale, après le match entre l'Algérie et le Nigeria à Marrakech.

Le Mali affrontera le Sénégal, vainqueur en 2021, lors du premier quart de finale vendredi à Tanger, avant que le pays hôte, le Maroc, ne reçoive le Cameroun, quintuple vainqueur, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, d'une capacité de près de 70 000 places, où le vainqueur disputera également la demi-finale et la finale le 18 janvier s'il se qualifie.

Le vainqueur du quart de finale du Maroc contre le Cameroun affrontera le vainqueur du match Algérie-Nigeria le 14 janvier.

L'autre demi-finale, qui opposera les vainqueurs du Mali-Sénégal et de l'Égypte-Côte d'Ivoire, se jouera le même jour plus tôt à Tanger.