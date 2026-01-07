Égypte : les chrétiens coptes célèbrent le Noël orthodoxe

En Égypte, les fidèles chrétiens coptes orthodoxes qui célèbrent Noël le 7 janvier, se sont rendus en masse dans les églises du pays pour la messe de la veille.

Ils se réunissent ensuite en famille autour d’un festin mettant fin à une période de jeune d’une semaine.

À l'église de l'Archange Michel au Caire, les fidèles ont prié pour la paix dans le monde et la stabilité économique.

« (Je souhaite) que nous continuions à jouir du calme (de la paix) que nous avons et que l'Égypte surmonte tous les défis économiques et, au niveau mondial, qu'elle connaisse la paix. Nous espérons que les conflits qui nous entourent dans la région arabe et dans le monde entier disparaîtront et seront résolus de manière pacifique, et non par la guerre et d'autres problèmes. », a déclaré Emad Sarkis, fidèle.

Le président Abdel-Fattah el-Sissi, qui est un musulman pratiquant, s'est également rendu à la cathédrale de la Nativité du Christ dans la nouvelle capitale administrative, à l'est du Caire, pour une messe copte de la nuit de Noël.

Il a été accueilli par le pape Tawadros II, le pontife copte, sur le pas de la porte avant de saluer les fidèles à l'intérieur. M. El-Sissi avait déjà assisté à plusieurs veillées de Noël organisées par la minorité copte orthodoxe du pays.

Les coptes d'Égypte, pays majoritairement musulman, constituent l'une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde. Les chrétiens orthodoxes constituent l'écrasante majorité des chrétiens égyptiens, qui représentent environ 10 % des 108 millions d'habitants du pays.