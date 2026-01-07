En Éthiopie, des milliers de fidèles célèbrent Noël le 7 janvier

En Éthiopie, Noël est célébré le 7 janvier, conformément au calendrier julien suivi par la majorité chrétienne orthodoxe tewahedo. Mardi, une vaste cérémonie aux chandelles s’est déroulée à Addis-Abeba, attirant des milliers de fidèles sur la place Meskel. Vêtus pour beaucoup de tenues traditionnelles blanches, ils se tenaient serrés les uns contre les autres tandis que les prêtres conduisaient l’office. La cérémonie s’est prolongée par une veillée nocturne, marquant la fin d’un jeûne de 43 jours. Après minuit, les familles rompent traditionnellement le jeûne et partagent un repas, souvent à base de viande. Le calme observé dans la capitale contrastait avec l’insécurité persistante dans plusieurs régions du pays, notamment l’Amhara et l’Oromia. À Addis-Abeba, le rassemblement a surtout exprimé une volonté de continuité religieuse et de normalité. Majoritairement orthodoxe, l’Éthiopie a adopté le christianisme dès le IVe siècle, une tradition ancienne liée à l’Église d’Alexandrie et profondément ancrée dans l’histoire nationale.