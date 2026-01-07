Bienvenue sur Africanews

Vladimir Poutine compare le rôle des militaires russes à celui du Christ

Le président russe Vladimir Poutine, accompagné de militaires et de leurs familles, assiste à une messe orthodoxe de Noël, en Russie, le 7 janvier 2026.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

and Agences

Russie

Mardi soir, Vladimir Poutine a assisté à un office de Noël orthodoxe dans la région de Moscou, tandis que le patriarche de l’Église orthodoxe russe dirigeait un service distinct à la cathédrale du Christ-Sauveur.

Lors de son allocution à l’issue de la cérémonie, le président russe a évoqué le Christ comme protecteur de l’humanité et a comparé ce rôle à celui des soldats russes, qu’il a présentés comme garants de la défense de la Patrie et de son peuple.

Selon lui, cette mission est à la fois sacrée et profondément enracinée dans l’histoire du pays. « Les guerriers russes ont toujours, comme sur ordre du Seigneur, accompli cette mission de défense de la patrie et de son peuple, de sauvetage de la patrie et de son peuple », a-t-il déclaré.

Vladimir Poutine a également insisté sur l’importance de l’unité entre les confessions et a remercié les militaires pour leur engagement, avant de souhaiter un joyeux Noël aux fidèles présents.

L’Église orthodoxe russe, la plus importante confession orthodoxe au monde, célèbre Noël le 7 janvier et organise traditionnellement un office dans la nuit du 6 janvier. Cette célébration suit l’ancien calendrier julien, qui accuse un décalage de treize jours par rapport au calendrier grégorien utilisé par les Églises catholiques et protestantes.

