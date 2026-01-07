Éthiopie : les chrétiens orthodoxes célèbrent la veille de Noël

Des milliers de fidèles orthodoxes, vêtus de blanc, se sont rassemblés mardi soir à Addis-Abeba pour célébrer la veille de Noël lors d’une cérémonie aux chandelles. Cette ferveur religieuse contraste avec l’insécurité persistante qui affecte plusieurs régions du pays.

Des milliers de chrétiens orthodoxes éthiopiens ont célébré la veille de Noël à Addis-Abeba à l’occasion d’une messe solennelle, accompagnée de prières et de chants liturgiques. La cérémonie, organisée mardi soir sur la place Meskel, au cœur de la capitale, s’est déroulée à la lueur des bougies, dans une atmosphère de recueillement et de ferveur collective.

Cette célébration publique devait être suivie d’un office religieux se prolongeant toute la nuit, marquant la fin d’une période de jeûne de 43 jours observée par les fidèles. « L’atmosphère ici est absolument extraordinaire. Tout le monde est heureux, spirituellement dans la joie », a déclaré Estifanos Girma, diacre de l’Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, présent sur la place Meskel.

Les chrétiens orthodoxes éthiopiens suivent le calendrier julien, qui accuse un décalage de treize jours par rapport au calendrier grégorien utilisé par les Églises catholique et protestante. Selon la tradition, Noël est célébré par l’abattage rituel d’animaux et par des repas familiaux pris après minuit, au moment de la rupture du jeûne.

Ces célébrations interviennent toutefois dans un contexte national difficile. Si la guerre dans la région du Tigré a pris fin avec un accord de paix conclu fin 2022, l’Éthiopie demeure confrontée à des violences persistantes. Les deux régions les plus peuplées du pays, l’Amhara et l’Oromia, sont en proie à des insurrections à caractère ethnique qui continuent de menacer la sécurité intérieure.