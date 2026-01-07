Bienvenue sur Africanews

À Noël, Poutine compare le rôle des soldats russes à celui du Christ

Vladimir Poutine était présent mardi soir à l’église Saint-Georges le Victorieux, à Solnechnogorsk-2, près de Moscou, pour la célébration de Noël orthodoxe. Parmi les fidèles figuraient des militaires en service et leurs proches. L’Église orthodoxe russe célèbre Noël le 7 janvier, selon le calendrier julien. À l’issue de la cérémonie, il s’est adressé aux fidèles réunis dans l’église. Il a évoqué le Christ comme protecteur de l’humanité, avant de comparer ce rôle à celui des soldats russes, chargés selon lui de défendre la Patrie et son peuple. Une mission qu’il a qualifiée de sacrée et inscrite dans l’histoire du pays. S’adressant aux enfants présents, il leur a dit qu’ils pouvaient être fiers de leurs parents en uniforme. Poutine a aussi insisté sur l’unité entre les confessions, avant de remercier les soldats pour leur engagement et de souhaiter un joyeux Noël à l’assemblée.

