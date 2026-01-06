Egypte : le 7 janvier, jour du Noël orthodoxe, désormais férié

Le 7 janvier déclaré férié et payé à l'occasion du Noël orthodoxe cela fait suite à une décision prise le 30 décembre dernier par le ministère du travail.

En Egypte, les travailleurs chrétiens orthodoxes pourront célébrer la naissance de Jésus-Christ en toute liberté. Le 7 janvier, jour symbole de la célébration dans la religion orthodoxe est désormais acté comme jour férié et payé.

Selon un communiqué du Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouly, ce décret concerne les fonctionnaires des ministères, des instances publiques, des collectivités locales de même que les employés des entreprises du secteur public et des Affaires.

Dans la même veine, le ministère égyptien du Travail a confirmé l'application de cette mesure au secteur privé.

Les Eglises orthodoxes et certaines églises orientales célèbrent le 7 janvier la naissance de Jésus-Christ, soit 13 jours après les catholiques.