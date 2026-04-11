Ethiopie : les Chrétiens célèbrent Pâques au dans la difficulté économique

Alors que des millions d’Éthiopiens célébraient le vendredi saint dans la capitale, Addis-Abeba, beaucoup continuaient de subir les conséquences de la crise au Moyen-Orient, qui a provoqué des pénuries chroniques de carburant et une hausse des prix des produits de première nécessité.

La célébration de cette année s’est donc avérée plus sobre et moins fastueuse, alors que les chrétiens de tout le pays commémorent la mort et la résurrection de Jésus-Christ avant Fasika, la fête de Pâques éthiopienne qui aura lieu dimanche.

Cette journée précède la fin d’un jeûne de 55 jours (Abiy Tsome) marqué par des prières publiques dans les églises, où de nombreuses personnes revêtent des habits traditionnels blancs, suivies d’une veillée festive au cours de laquelle les paroissiens implorent le pardon et la paix dans leur pays et à l’étranger, en prévision de la célébration du dimanche de Pâques.

L'abattage des animaux, qui est un rituel communautaire traditionnel, est soudainement devenu inaccessible pour de nombreux chrétiens éthiopiens.

Samuel Teshome dit qu'il réfléchit à ce qu'il va acheter, car le prix des moutons a presque doublé depuis l'année dernière.

« Le prix des moutons a presque doublé et l'achat de ces mets raffinés est soudainement devenu hors de portée pour moi et ma famille », a déclaré M. Teshome à l'Associated Press.

Beaucoup affirment que cela n’a fait que pousser de nombreux entrepreneurs à se tourner vers le marché noir, où le carburant se vend bien plus cher que sa valeur, entraînant une hausse brutale des prix des produits de première nécessité alors qu’ils s’apprêtent à célébrer l’une des fêtes religieuses les plus importantes d’Éthiopie.

Tefera Aragaw, chauffeur de minibus-taxi, explique que la longue attente pour faire le plein à la station-service a entraîné une perte de revenus et qu’il s’attend à une célébration plus modeste cette année.

« Nous attendons depuis trois jours et nous avons passé les nuits ici. Il est également possible que nous ne puissions pas obtenir de carburant du tout », a-t-il déclaré.

Face à la pénurie de carburant, le gouvernement éthiopien a mis en place des mesures strictes, notamment en exhortant la majorité de ses fonctionnaires à travailler à domicile, en contrôlant les prix des denrées alimentaires et en donnant la priorité au carburant pour les services essentiels, bien que cette initiative semble avoir peu d’impact sur les habitants, explique Sirawdink Admaus.

« Auparavant, le prix le plus élevé d’un coq était de 1 500 birrs, mais il atteint désormais 2 500 birrs. Il a doublé. La raison qu’on vous donne est que les coûts de carburant pour les transporter des zones rurales vers la capitale ont augmenté », a déploré Admaus.

Les Éthiopiens suivent le calendrier julien, qui a plusieurs jours de retard sur le calendrier grégorien, utilisé par les Églises catholiques et protestantes.