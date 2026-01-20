Éthiopie : des millions de chrétiens orthodoxes célèbrent l'Épiphanie

Des millions de chrétiens se sont rassemblés partout en Éthiopie, pour célébrer le Timket, l'Épiphanie éthiopienne; au rythme de chants et de danses traditionnels et de célébrations communautaires.

À Batu, une ville située sur la rive ouest du lac Dambal (Hora-Dambal) dans la région d'Oromia, comme dans la capitale Adis-Abeba, ou à Gondar, des milliers de personnes ont participé à une célébration colorée.

« Je suis impressionné par la beauté du lieu, l'ambiance, les vibrations. On peut le ressentir, on peut en faire l'expérience. Ce lac, ces gens, la célébration... Ce que vous célébrez est incroyable. », a indiqué George James, touriste italien.

« J'étais sur un bateau aujourd'hui pour la première fois afin de découvrir le Timket ici à Zeway (Batu), et ce fut un immense honneur de documenter cette magnifique célébration. », a expliqué Svenja Kruger, touriste allemande.

L'Arche sainte de l'Alliance, connue sous le nom de tabots, qui contient traditionnellement les « Dix Commandements », est escortée des églises jusqu'au bord du lac avec des chants, des hymnes, des croix et des parapluies cérémoniels colorés. Les fidèles et les pèlerins se rassemblent le long des rives, sur des bateaux ou sur les îles voisines, transformant le lac en une scène vibrante de dévotion.

« La signification de l'Épiphanie, c'est Jésus-Christ de Galilée qui est venu directement de Galilée en Jordanie, d'accord, et qui a été baptisé par Saint Jean. C'est donc comme une fête de l'unité et de la paix pour les chrétiens, d'accord ? Les chrétiens. Ils partagent avec les autres, les gens. Ils vivent ensemble. Nous, les Éthiopiens, nous avons une sorte d'unité, vous voyez, nous avons, vous voyez, un capital social qui n'est pas seulement la société chrétienne pour, vous voyez, célébrer cette fête, donc, vous voyez, différentes parties de l'Éthiopie et de pays étrangers viennent ici, et nous célébrons de manière très colorée et nous passons un moment inoubliable ici, au lac Dambal. », a déclaréAsnake Dechasa, Église orthodoxe éthiopienn.

À l'aube du jour de l'Épiphanie, les prêtres bénissent l'eau du lac et aspergent les croyants d'eau bénite. De nombreux participants entrent dans l'eau, reproduisant symboliquement le baptême et embrassant les thèmes de purification, de renouveau et de foi de la fête.